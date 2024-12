Caro Babbo Natale… le letterine dei bambini vibonesi: «Vorrei una città più vivibile e la piscina comunale aperta» – VIDEO

«Caro Babbo Natale, vorrei che la mia città fosse piena di palloncini colorati». E ancora: «Caro Babbo Natale, non ti chiedo giocattoli ma qualcosa per la mia città che la renda più vivibile. Mi piacerebbe rivedere la piscina comunale aperta». Sono solo due delle letterine per Babbo Natale che i bambini delle suole vibonesi hanno imbucato lo scorso 12 dicembre a Palazzo Luigi Razza, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia, in collaborazione con il Centro per la famiglia e i ragazzi del Servizio civile.

Alcune di queste letterine sono state aperte e lette durante lo scambio di auguri del sindaco Enzo Romeo e la sua Giunta con il personale dell’ente, come si vede in un video diffuso sui social dall’amministrazione.

«Molte le richieste e i sogni dei piccoli vibonesi per una città sempre più bella e accogliente, ma soprattutto per un mondo libero dalle guerre – fa sapere l’amministrazione Romeo -. Da parte del sindaco, un messaggio di auguri per tutte le famiglie vibonesi, con l’auspicio che il nuovo anno possa regalare tanta serenità e nuove soddisfazioni».