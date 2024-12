Natale a Vibo, il calendario degli eventi si arricchisce di nuovi appuntamenti in programma fino al 6 gennaio

Non c’è un vero clima natalizio se non è accompagnato dalle tradizioni che lo hanno sempre rispecchiato e che fanno riaffiorare l’aria di camino, famiglia, presepe, luci e soprattutto manifestazioni ed eventi ludici di questo periodo. Insomma, Natale è famiglia ma anche aggregazione e tradizione. Tutto questo, infatti, l’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo non lo ha dimenticato e, nei giorni scorsi, ha stilato il calendario degli eventi natalizi che si terranno nel capoluogo di provincia. Un programma ricco di eventi e che allieterà la magica atmosfera del Natale, colorando e animando le vie di Vibo.

Ecco gli eventi

Un mese pieno di appuntamenti dunque e con il calendario che, a dire il vero, è stato inaugurato ieri con il primo dei tanti eventi, ovvero con il Premio Hipponion Eccellenze Calabresi 2024 che si è tenuto all’interno dell’elegante Hotel 501. Molti degli eventi erano già stati anticipati in un nostro precedente articolo: il concerto Duo Ossidiana che si terrà oggi alle 19:30, all’interno di Palazzo Gagliardi; l’inaugurazione di via dei presepi alla chiesa San Leoluca domenica 8 e la castagnata, che si terrà il 9 dicembre, al parco urbano.

Al calendario iniziale si aggiunge invece l’evento dell’11 dicembre alla biblioteca comunale con l’esibizione di Elio Germano che interpreterà Così è (o mi pare) Pirandello. Il 13 dicembre spazio alla tombolata e alla zeppolata lungo Corso Vittorio mentre, il giorno dopo, principale teatro sarà ancora Palazzo Gagliardi con la presentazione Racconti poetici di Natale che si terrà alle ore 18. Il 17 dicembre spazio ai mercatini di Natale mentre, il giorno dopo, sarà ancora Palazzo Gagliardi a ospitare lo spettacolo Il Grinch, alle ore 17:30.

Il 21 dicembre invece il centro della città sarà animato dagli zampognari, il giorno dopo lo stesso centro città vedrà l’esibizione del presepe vivente a cura dell’associazione Monteleone. Il 23 dicembre Palazzo Gagliardi ospiterà il concerto di beneficienza per l’Unicef “Un Natale di Pace”. Il 28 dicembre, invece, si terrà il concerto di Natale Avis in Piazza Diaz. Si arriva così alla notte di capodanno con il dj set in piazza a partire dalle 00:30. Per concludere l’Epifania, con i già annunciati eventi del 5 gennaio (arrivo della Befana alle ore 18 in piazza Municipio) e del 6 gennaio con la Befana dei Vigili del Fuoco a Vibo Marina (ore 19).