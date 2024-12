Zambrone celebra il Natale con la nona edizione del Festival Nativitas. Ecco tutti gli appuntamenti in programma

Il calendario degli eventi

L’amministrazione comunale di Zambrone annuncia il programma della nona edizione del Festival “Nativitas”, una rassegna quest’anno ancora più ricca di eventi. Ecco tutti i prossimi appuntamenti: il 21 dicembre al Centro servizi sociali, con inizio dalle ore 9 e fino alle ore 13, spazio ai bambini con la casetta di Babbo Natale e la “Fabbrica di cioccolato”. Alle ore 18 poi, sempre al Centro servizi sociali, nella “Sala della Memoria”, è atteso il concerto natalizio del Coro polifonico “Don Giosuè Macrì” di Tropea, diretto dal maestro Vincenzo Laganà.

Gli appuntamenti natalizi riservati ai bambini proseguiranno il 24 dicembre mattina con il trenino di Babbo Natale che attraverserà tutti i paesi del territorio comunale. Giorno di Natale poi, come da antica tradizione, il suono delle zampogne allieterà tutte le vie di Zambrone e frazioni con gli zampognari vestiti in costume d’epoca.

Per la sera del 2 gennaio, alle ore 18.30, un appuntamento ormai consolidato nella comunità: “Gran concerto zambronese”, a cura del Complesso bandistico Città di Zambrone che per la circostanza sarà arricchito dalla presenza di alcuni maestri del circondario. Al termine, il consueto scambio di auguri con la popolazione per il nuovo anno. Anche questo appuntamento si svolgerà al Centro servizi sociali del capoluogo. Il 6 gennaio in fine, si chiuderà il programma con la distribuzione di dolciumi ai piccoli cittadini del capoluogo e delle frazioni.