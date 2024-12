Alla casa di riposo Don Mottola di Tropea la “Tombola dell’amicizia”: «Un pomeriggio ricco di emozioni»

Sabato 21 dicembre 2024 alla casa di riposo “Don Mottola” di Tropea, si è svolta la “Tombola dell’amicizia”.

«L’evento aveva come scopo ultimo quello di far divertire gli anziani, permettendo loro di passare un pomeriggio in compagnia e in allegria in vista del Natale – si legge in una nota -. È stato un pomeriggio ricco di emozioni. Hanno presenziato anche i ragazzi dell’Acr di Tropea i quali hanno affiancato gli anziani durante i giochi come se fossero i propri nonni».

«Molti sono stati i momenti di divertimento e di risate grazie anche alla partecipazione del Mago Massimo Cappuccio che con la sua allegria e magia ha fatto sorridere tutti i presenti. Le ore trascorse in compagnia degli anziani hanno fatto capire che per far stare bene qualcuno serve veramente poco perché l’importante è esserci così da non far sentire le persone da sole», prosegue la nota.

Il presidente Fiorillo: «Dobbiamo sempre ricordarci che gli anziani sono preziosi, persone che vanno protette e mai abbandonate ed ancora dobbiamo ricordarci che anche noi saremo loro. Un grande ringraziamento va alle aziende che hanno contribuito alla riuscita di questo evento donando alla casa di riposo “Don Mottola” molti beni destinati agli anziani».