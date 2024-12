“A Natale puoi”, a Filadelfia accoglienza e integrazione per i più piccoli nel giardino incantato

Un meraviglioso e incantato giardino è stato allestito ai giardini pubblici di viale Europa a Filadelfia negli scorsi giorni. «Il giardino – si legge in una nota – è stato il risultato dell’ennesimo progetto dell’associazione di volontariato Augustus Filadelfia». “A Natale puoi” è il titolo dell’evento realizzato grazie al progetto Sai di Filadelfia che attraverso un’equipe di professionisti qualificati si occupa di accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri.

«Con il progetto “A natale puoi” l’Augustus Filadelfia ha voluto riempire la festa del Natale, festa dell’umanità per eccellenza, di volti, promuovendo l’accoglienza dei bimbi stranieri e delle loro famiglie, provando a ridurre al minino i disagi derivanti dal loro inserimento sociale. Il risultato è stato fantastico. Il giardino illuminato è stato per due giorni una favolosa attrattiva per grandi e piccini sia del comune di Filadelfia che dei paesi limitrofi. I partecipatiti sono stati catapultati in una realtà surreale e fantasiosa tale da alimentare lo spirito natalizio in chiunque si fermasse nel giardino», prosegue la nota.

«È stata allestita inoltre una bellissima casetta di Babbo Natale che ha accolto i bambini. Ad attenderli un dolcissimo Babbo Natale, il dispettoso Grinch, Spiderman, Batman e l’insuperabile coppia di Minnie e Topolino. L’Augustus Filadelfia ha dato di nuovo prova di saper fare e soprattutto di saper fare bene per il proprio Paese, tanti i progetti realizzati e tanti quelli che intende realizzare – conclude la nota -. Ma per ora dà appuntamento al prossimo anno per un giardino ancora più ricco di sorprese».

Grande soddisfazione è estate espressa dal sindaco e dall’amministrazione comunale tutta per il bellissimo lavoro realizzato: «Dimostrazione concreta che la sinergia e la collaborazione tra associazione consente di realizzare eventi significati ed importanti per la comunità»