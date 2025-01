L’utilizzo del sifone in cucina, grande successo per l’evento organizzato dall’Associazione provinciale cuochi vibonesi

Alla manifestazione ha preso parte lo chef pentastellato Danilo Angè che vanta un'esperienza consolidata anche in televisione con apparizioni in programmi come La Prova del Cuoco e altri show

«Un evento straordinario quello organizzato il 21 gennaio dall’Associazione Provinciale Cuochi Vibonesi (Apcv) all’Hotel Villaggio Stromboli», si legge in una nota. L’incontro, focalizzato sull’utilizzo del sifone in cucina «ha riscosso un enorme successo, attirando una vasta partecipazione di pubblico (del settore) entusiasta e appassionato, segno dell’interesse crescente per la cucina di qualità e per la valorizzazione dei prodotti locali».

L’iniziativa, guidata dal presidente dell’Apcv Loiacono Costantino con la presenza dello chef pentastellato Danilo Angè, «ha brillato non solo per la qualità dei piatti proposti, ma anche per il prestigio che l’evento ha saputo attrarre». Angè, premiato con il riconoscimento “L’Asparago d’Oro” nel 2005 e rinomato anche nel campo della pasticceria da ristorazione, vanta un’esperienza consolidata anche in televisione con apparizioni in programmi come La Prova del Cuoco e altri show di settore. «La sua presenza e la sua expertise hanno conferito un valore unico all’evento», si legge ancora nella nota.

Non solo la Apcv, ma anche la Federazione Italiana Cuochi ha partecipato attivamente «portando un contributo fondamentale alla riuscita della giornata – viene spiegato nella nota -. La collaborazione tra le due realtà ha creato un’occasione di incontro e scambio fruttuoso tra cuochi, produttori e appassionati del settore, incentrata sulla qualità e sull’eccellenza dei prodotti tipici calabresi».

«L’evento è stato un trionfo di sapori e creatività – si legge ancora -, piatti preparati con ingredienti freschissimi di alta qualità, a testimonianza del forte legame cucina-territorio. Il grande successo dell’incontro è stato anche merito dei numerosi partner che hanno reso possibile l’evento».

Tra le aziende che hanno partecipato, spiccano: Hotel Villaggio Stromboli, Garden Frutta, Pastificio Brizzi, Marr, Delizie Vaticane, Macelleria di Aldo Muggeri, Tomeo Sea, Gidi Abbigliamento professionale Isacco, M&C Food, Cantine Artese, Pregis Responsabile Area, Food-Beverage, e Surgelò. «Ognuna di queste realtà ha contribuito con il proprio expertise e i propri prodotti, rendendo l’evento ancora più ricco e variegato», il ringanraziamento degli organizzatori.

«L’incontro ha rappresentato un’opportunità unica di promozione delle eccellenze culinarie del territorio, non solo per i professionisti del settore, ma anche per un pubblico più vasto che ha potuto apprezzare le sfumature della cucina calabrese. La giornata si è chiusa con grande entusiasmo, segnando l’inizio di una serie di future collaborazioni tra i produttori locali e gli chef che valorizzano le tradizioni gastronomiche della Calabria – conclude la nota -. L’evento del 21 gennaio ha confermato la sua rilevanza nell’ambito dell’enogastronomia vibonese e si è proposto come un appuntamento imperdibile per il futuro della cucina locale».