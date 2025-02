Vibo, alla biblioteca comunale un workshop di recitazione con l’attore Agostino Chiummariello

La biblioteca comunale di Vibo Valentia si apre al mondo del cinema e del teatro. Ai nastri di partenza il workshop di recitazione con un maestro d’eccezione, l’attore Agostino Chiummariello. L’evento è promosso dal Comune di Vibo Valentia e organizzato da Valentia Academy nell’ambito del progetto “Giovani in Biblioteca”.

Il corso

Il corso, che si snoda in tre giornate, arricchisce le attività promosse nella struttura sita lungo via Palach. Un ulteriore appuntamento formativo dopo il positivo riscontro registrato grazie al recente Laboratorio di musica in biblioteca. «La nostra biblioteca sempre più viva e sempre più cuore pulsante delle attività in città. Insieme al grande Agostino Chiummariello – si legge nel post social del Comune di Vibo – se sei appassionato di cinema e teatro potrai migliorare le tue capacità espressive».

Date e orari:

Venerdì 21 febbraio | 16:00 – 20:00

Sabato 22 febbraio | 15:00 – 20:00

Domenica 23 febbraio | 09:30 – 13:30

Sotto la guida dell’attore Chiummariello

Il workshop vanterà la presenza dell’attore napoletano Chiummariello. Il professionista vanta una lunga e brillante carriera nel mondo del cinema, teatro e anche nelle serie tv. Noto in particolare il suo ruolo nella fortunata fiction Mare fuori, in Gomorra 3 oppure nei film di Alessandro Siani, “Il giorno più bello del mondo”; di Paolo Sorrentino, “Loro due” e “L’uomo in più”, e di Stefano Incerti, “Gorbaciov”, solo per citarne alcuni.