L'iniziativa riprende dopo lo stop imposto dalla pandemia. Il cuore del percorso sarà l'ex Cenacolo domenicano

Anche a Sant’Onofrio, dopo il forzato stop a causa della pandemia, ritorna l’annuale appuntamento con il Presepe vivente. L’Azione cattolica – Parrocchia Santa Maria delle Grazie rappresenterà le tappe salienti della nascita di Gesù tra un mix di storia, tradizione e verità. Ci si ritroverà alle ore 17.30 del 30 dicembre davanti alla scalinata della Chiesa Madre: da qui ha inizio il percorso scenico, che ha il suo cuore nell’ex Cenacolo domenicano. Qui si è voluto ridare vita e lustro a luoghi chiusi da tempo, come un antichissimo “trappeto” e la storica villa sita proprio all’interno dell’ex Cenacolo. Il tutto sarà possibile anche grazie al contributo dell’amministrazione comunale, della Pro loco e di un nutrito gruppo di volontari.

