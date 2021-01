Coronavirus, calano i contagi ufficiali anche nel Vibonese: 32 nuovi casi, ma meno tamponi

In Calabria sono 175 i nuovi positivi riportati nel bollettino quotidiano della Regione. E si contano anche tre nuovi decessi

Crollano i contagi in Calabria. Sono infattiriportati nel bollettino quotidiano della Regione (erano 345 ieri), ma a fronte di soli mille tamponi eseguiti. Si aggiorna, purtroppo, anche ilI casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 18; Catanzaro 27; Crotone 20; Vibo Valentia 32; Reggio Calabria 78. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:: 56 in reparto AO Cosenza; 9 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro;7 al presidio di Acri; 7 all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3.972 in isolamento domiciliare; 3.051 guariti, 205 deceduti.

: 25 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 al P.O. di Lamezia terme; 7 all’AOU Mater Domini4 in terapia intensiva; 1483 in isolamento domiciliare; 1841 guariti, 80 deceduti.: 22 in reparto; 364 in isolamento domiciliare; 1.808 guariti, 36 deceduti.: 4 ricoverati, 759 in isolamento domiciliare; 1.105 guariti, 30 deceduti.

: 81 in reparto; 10 P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.830 in isolamento domiciliare; 7.133 guariti, 131 deceduti.: 155 in isolamento domiciliare; 204 guariti.soggetti per un totale di tamponi eseguiti 443.632 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 24.440 (+175 rispetto a ieri), quelle negative 400.258. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.Dall’ultima rilevazione,per comunicare la loro presenza sul territorio regionale. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.