In arrivo in Calabria 35mila vaccini Moderna e AstraZeneca: dosi anche a Vibo Valentia

Arriveranno a Cosenza nella mattinata di domani, venerdì 2 aprile, e di sabato 3, altri vaccini “Moderna” e “Astrazeneca” destinati a tutta la regione. I furgoni Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere, prenderanno in consegna 35.500 dosi e procederanno alla distribuzione sul territorio raggiungendo le seguenti destinazioni finali: Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Melito Porto Salvo.

Sul nuovo carico di dosi, il generale Paolo Francesco Figliuolo, nelle vesti di commissario per l’emergenza Covid ha specificato: «Stiamo continuando il nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta quando a brevissimo avremo una ulteriore disponibilità di vaccini, già oggi sono in arrivo a livello nazionale oltre 500mila dosi Moderna. Ieri consegnati a tutti i punti di distribuzione oltre un milione di Pfizer e tra oggi e domani oltre 1,3 mln di AstraZeneca. Questo darà nuovo fiato alle trombe per poter attuare il piano in maniera coerente».