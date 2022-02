Covid, quarta dose di vaccino per immunodepressi: ok dall’Aifa

Via libera della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla quarta dose di vaccino anti-Covid per i pazienti gravemente immunodepressi, che abbiano completato il ciclo primario di immunizzazione, composto per questa categoria da due dosi più quella addizionale. La Cts si è riunita ieri, a quanto si apprende, e il parere è stato trasmesso al ministero della Salute.

Dall’Aifa chiariscono che per i pazienti immunocompromessi la quarta dose equivarrebbe alla dose booster offerta alla popolazione generale: un primo richiamo a seguire appunto il ciclo primario ‘2+1’. L’indicazione degli esperti è che venga somministrata con vaccini a mRna, negli stessi tempi del booster per tutti.