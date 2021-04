Coronavirus: è di Pizzo la 71esima vittima nel Vibonese

Preoccupa la situazione anche nella città capoluogo, a Serra San Bruno, Tropea, Briatico e Ricadi

E’ Giuseppe Procopio la 71esima vittima da coronavirus in provincia di Vibo Valentia dall’inizio della pandemia. Per una vita imbarcato, la sua scomparsa ha lasciato attonita l’intera comunità di Pizzo dove viveva insieme ai familiari. Si trovava da qualche giorno ricoverato all’ospedale di Catanzaro e il covid venerdì sera non gli ha lasciato scampo. Attualmente le persone del Vibonese ricoverate negli ospedali a causa del Covid-19 sono in totale 16, mentre 431 contagiati si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono in totale 3.879. Nella città di Vibo i positivi al coronavirus sono 67, mentre a Serra San Bruno si registrano 61 casi, a Pizzo 42 positivi (di cui uno ricoverato), a Tropea 43 ed a Briatico 32. Due i ricoverati in ospedale provenienti da Ricadi dove sull’intero territorio comunale si registrano 23 casi, mentre 15 positivi si contano a Simbario, 13 a Sorianello, 11 a Fabrizia e 8 ad Acquaro.

