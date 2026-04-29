Il Comune di Sorianello sta ancora raccogliendo le macerie a seguito degli eventi alluvionali dei giorni tra il 16 e 18 marzo, i quali avevano costretto l'amministrazione comunale a dichiarare lo stato di emergenza. Frane, smottamenti e famiglie evacuate: una situazione di grave difficoltà. Il sindaco Sergio Cannatelli aveva stimato in circa un milione di euro i danni provocati dal maltempo.

Il provvedimento

Lo stesso sindaco Cannatelli esprime il suo sentito ringraziamento al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per il decreto con cui ieri ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza regionale per i 48 Comuni colpiti dall'ondata di maltempo del 16-18 marzo, tra cui appunto Sorianello.

«Si tratta di un provvedimento atteso e necessario - ha affermato il primo cittadino - che riconosce la gravità delle conseguenze che le piogge torrenziali hanno prodotto nel nostro Comune: frane diffuse, abitazioni isolate, viabilità compromessa, interventi di soccorso complessi e un quadro idrogeologico che ha messo a rischio la sicurezza dei cittadini e la continuità dei servizi essenziali. Come riportato nelle relazioni tecniche della Protezione Civile, le precipitazioni eccezionali hanno determinato una diffusa compromissione delle infrastrutture viarie e delle opere di regimazione idraulica, con ripercussioni pesanti sulla vita quotidiana della popolazione».

Collaborazione e ripartire

«A nome dell’Amministrazione comunale - continua il primo cittadino - e dell’intera comunità di Sorianello, esprimo un sincero ringraziamento al Presidente Occhiuto per l’attenzione dimostrata verso i territori più fragili della Calabria e per la tempestività con cui ha accolto le segnalazioni dei Sindaci e le evidenze tecniche della Protezione Civile. Un ringraziamento particolare va inoltre alla Prefettura di Vibo Valentia e alle Forze dell’Ordine, che nei giorni dell’emergenza hanno garantito un supporto costante, coordinato e prezioso. La loro presenza sul territorio, l’assistenza alle famiglie coinvolte e il lavoro svolto per assicurare ordine, sicurezza e continuità dei servizi sono stati fondamentali per affrontare le ore più critiche con efficacia e serenità».

«Il nostro Comune continuerà a collaborare con la Regione – conclude -, la Protezione Civile, la Prefettura e tutti gli enti competenti affinché gli interventi necessari possano essere avviati e completati nel più breve tempo possibile, restituendo sicurezza e normalità ai cittadini».