Vibo Marina, Pennello e condoni: l’amministrazione fa il punto con i cittadini

Su richiesta del presidente del comitato “Pennello”, Aldo Massara, si è svolto sabato scorso, presso l’auditorium della Chiesa Maria Santissima del Rosario di Pompei di Vibo Marina, un incontro tra l’amministrazione comunale di Vibo Valentia e i cittadini aventi interessi nel popoloso quartiere Pennello della frazione. Per Palazzo Luigi Razza erano presenti il sindaco Maria Limardo e l’assessore all’Urbanistica Pasquale Scalamogna, coadiuvati dalla presenza dell’avvocato Ferdinando Pietropaolo, che, al pari del notaio Giampiero Monteleone, ha sempre dato un fattivo contributo all’individuazione dei titolari dei diritti di superficie, cui trasferire, dove possibile, la proprietà dei singoli lotti. L’incontro ha visto la presenza di numerosi cittadini desiderosi di avere notizie in merito alle strategie che l’amministrazione ha messo in campo al fine di perseguire il risultato finale voluto dal legislatore, cioè quello di ritrasferire la proprietà dei lotti. [Continua in basso]

Nell’intervento iniziale, il presidente Massara ha chiarito che l’incontro verteva, principalmente, sulle oltre trecento pratiche di condono edilizio che, fotografando lo stato dei fabbricati a tale anno, per come verificato in seno al Tavolo tecnico appositamente costituito dal Comune, potevano essere più facilmente essere portati a conclusione con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Il sindaco, dal canto suo, nel ricordare che l’acquisto del compendio Pennello si è concretizzato sotto l’amministrazione guidata da Nicola D’Agostino, ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato alla definizione dei criteri che, «un passo alla volta, porteranno all’individuazione di un numero sempre maggiore di titolari dei diritti di superficie, all’auspicabile definizione delle relative pratiche edilizie e, quindi, al trasferimento, ove possibile, della proprietà dei lotti».

L’assessore Scalamogna e l’avvocato. Pietropaolo si sono, invece, addentrati nella spiegazione degli aspetti tecnici e giuridici che sono alla base della scelta di portare, prioritariamente, a soluzione le pratiche di condono edilizio, riservando, comunque, una buona parte della discussione agli edifici realizzati in data antecedente al 1967, in quanto, nel caso possa essere acclarata la loro conformità al fabbricato originario, rientrano in una casistica di facile soluzione. È seguito un interessante dibattuto, che ha abbracciato questioni, anche, diverse da quella relativa al condono. [Continua in basso]

Il sindaco, l’assessore e il presidente e Pietropaolo, ognuno per la sua parte, hanno dunque fornito approfondite risposte su tutti gli argomenti proposti, anche se non è mancata un pizzico di delusione da parte di qualcuno che non ha intravisto una immediata soluzione della propria specifica posizione. Il sindaco ha, infine, dato la disponibilità del Comune a programmare, su Vibo Marina, degli incontri mirati all’ascolto, allo studio e, se possibile, alla definizione di un percorso che porti alla soluzione delle differente e specifiche problematiche.