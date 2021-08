Matteo Salvini a Tropea, dagli incendi alla sanità in Calabria

Il leader della Lega ospite nella Perla del Tirreno per parlare di agricoltura non ha mancato di affrontare tematiche nazionali tracciando la rotta del partito per le prossime settimane

E’ un Matteo Salvini a tutto “campo” quello arrivato questa sera a Tropea. Dagli incendi al Green Pass, dalla sanità ai vaccini. [Continua in basso]

Incendi in Calabria

“Questi che provocano gli incendi sono dei delinquenti, degli assassini di vite, di bellezze e della natura. Bisogna ringraziare le centinaia di volontari, protezione civile e vigili del fuoco che stanno lavorando. Sicuramente bisogna comprare mezzi nuovi perché io ho parlato con alcuni di questi eroi e ci sono aerei ed elicotteri che hanno troppi anni sulle spalle e quindi lo proporremo nella prossima manovra di bilancio per evitare di assistere ogni estate allo stesso problema. Comprare nuovi mezzi perché alcuni degli aerei che adesso stanno volando sopra i boschi della Calabria si alzano in volo solo perché i piloti fanno miracoli. Quindi mezzi nuovi sono soldi ben spesi, non sono soldi buttati via”.

Italia in ripresa, importante riapertura scuole

“Diciamo che sulla salute per il piano vaccinale si sono fatti passi in avanti, dal punto di vista della ripresa economica l’Italia sta tornando a correre non solo alle Olimpiadi ma anche nelle aziende e nell’export. Sarà importante la riapertura delle scuole e l’impegno della Lega è quello che tutti i bimbi tornino in classe, nessuno escluso, e quindi diciamo che non penso che ci sia neanche un italiano che rimpiange il caos degli anni passati”. [Continua in basso]

Commissariamento sanità deve terminare in Calabria

“Deve finire il commissariamento della sanità in Calabria. E’ il primo obiettivo della Lega. Ne parlavo oggi con il governatore Spirlì. Dodici anni di commissariamento hanno portato più problemi, più debiti, meno ospedali, meno medici. Quindi l’impegno della Lega è di restituire con la nuova amministrazione regionale che i calabresi eleggeranno fra poco meno di due mesi la sanità calabrese ai calabresi, perché io sto incontrando medici straordinari, dirigenti medici straordinari, personale sanitario sia pubblico che privato di primo livello e bisogna porre fine a questo commissariamento senza senso e senza risultati”.

Green pass utile per non rovinare vacanze ad italiani

“Per quanto riguarda il Green Pass, come Lega ci siamo battuti per non rovinare le vacanze a milioni di italiani, soprattutto ai bambini e speriamo che i dati sanitari a settembre siano tali da permettere di andare oltre i limiti, i divieti, le multe, le restrizioni che stiamo vivendo adesso. Gli insegnanti sono vaccinati quasi al 90% e per quello che riguarda i bambini ed i ragazzi non parliamo cortesemente di obbligo vaccinale visto che il tasso di mortalità per i minorenni è pari allo zero. L’importante è garantire il diritto alla scuola in presenza”.