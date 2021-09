Comunali a Brognaturo, due Tassone si contendono la carica di sindaco

Il paese va al voto per via della prematura scomparsa dell’ex primo cittadino Cosmo Tassone. In campo la figlia

Due le liste in campo a Brognaturo per le elezioni comunali. Il paese va al voto per la prematura scomparsa nel gennaio scorso del sindaco Cosmo Tassone, storico esponente di Forza Italia. A candidarsi ora alla carica di primo cittadino è la figlia Rossana Tassone. A contendergli la fascia di primo cittadino è Salvatore Giuseppe Tassone.



Per la lista “Continuare a servire il popolo” a sostegno dell’aspirante sindaco Rossana Tassone sono candidati a consiglieri comunali: Vincenzo Battaglia; Luca Circosta; Giuseppe Coda; Francesco Iennarella; Cosimo Nicola Papa; Adriano Renda; Ilario Cosimo Tripodi.



Con la lista “Noi per Brognaturo” che vede candidato a primo cittadinoGiuseppe Salvatore Tassone, sono invece candidati a consiglieri comunali: Andrea Bertucci; Consolatina De Stefano; Raffaella Federico; Raffaele Cosmo Iennarella; Luigi Musolino; Paola Sodaro; Giovanni Scopacasa; Rita Antonia Tassone.

LEGGI ANCHE: Comunali a Sant’Onofrio, è sfida a due fra Maragò e Pezzo

Comunali a Filadelfia: saranno tre le liste in vista del voto di ottobre

Comunali a Francica, l’ex assessore Mesiano sfida Fogliaro