Comunali a Filadelfia: saranno tre le liste in vista del voto di ottobre

Il sindaco uscente Maurizio De Nisi

Tre gli schieramenti in campo a Filadelfia in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi. Dopo due mandati lascia la poltrona di primo cittadino Maurizio De Nisi, fratello di Francesco, già presidente della Provincia di Vibo Valentia e oggi candidato alle regionali per Coraggio Italia. La compagine dell’oramai ex primo cittadino per la riconquista del Comune punta sull’avvocato Anna Bartucca. Aspira a diventare sindaco anche Antonio Carchedi, vicesindaco dell’amministrazione uscente fino alla rottura con De Nisi. In corsa anche Francesco Zoccali, avvocato. [Continua in basso]

Per la lista “Coraggio Filadelfia”, che candida a primo cittadino Anna Bartucca, i candidati alla carica di consiglieri comunale sono: Liliana Campisano (cl. ’84) ; Davide Caruso (cl. ’81); Maurizio De Nisi (cl. ’80); Tommaso Diaco, detto Masino (cl. ’72); Rosalba Galati (cl. ’78); Francesco Gugliotta, detto capocaccia (cl. ’77); Francesco Gugliotta, detto Franco (cl. ’58); Rosario Gugliotta (cl. ’65); Veronica Gugliotta (cl. ’79); Caterina Masolo (cl. ’70); Sandra Mazzotta (cl. ’86); Giuseppe Serraino, detto Pino (cl. ’55).

Per la lista “Filadelfia Insieme”, invece, il candidato sindaco è Francesco Zoccali. Questi gli aspiranti consiglieri comunali: Davide Pisarà; Andrea Serrao; Fabrizio Flavio Quattrocchi; Agostino De Nisi; Tommaso Anello; Giuseppina Gallo; Maria Carchedi; Ippolita Pirrò: Rosalba Montauro.



Questi infine i candidati a consiglieri comunali della lista “Filadelfia con Antonio Carchedi Sindaco”: Manuela Costa; Mariagrazia De Nisi; Patrizia Diaco; Gianluca Grocorace; Gianpietro Ieracitano; Francesco La Gamba; Giovanni Mastrandrea; Antonio Ranieli; Caterina Rondinelli; Vito Rondinelli; Caterina Ruscio; Vittoria Serratore.

