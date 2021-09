Edilizia scolastica Vibo, il Pd vuole vederci chiaro e interroga il sindaco

A dieci giorni dal suono della prima campanella, sono ancora tante le incertezze per molti studenti e famiglie vibonesi circa la sistemazione delle aule, visti gli interventi di manutenzione previsti sui plessi Don Bosco, Murmura e Garibaldi. Tema che tiene banco anche sulla scena politica. Il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Stefano Luciano, e il consigliere Stefano Soriano hanno infatti presentato un’interrogazione a risposta immediata al sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo. [Continua in basso]

Da sinistra: Stefano Luciano e Stefano Soriano

I consiglieri prendono spunto da alcune segnalazioni arrivate direttamente dai genitori. «Premesso – scrivono – che gli alunni avrebbero dovuto essere trasferiti in altre strutture individuate dal Comune nel mese di luglio», i due rappresentanti dem in Consiglio comunale apprendono ora che «non sono pronte le sedi da destinare alle suddette scuole». Nel frattempo, in alcuni edifici i lavori di adeguamento sismico sono comunque partiti.

Da qui, il motivo dell’interrogazione: Luciano e Soriano chiedono di «conoscere la logistica e la tempistica precisa relativa al trasferimento dei suddetti plessi scolastici al fine di evitare confusione e preoccupazione nei genitori ed evitare disagi ulteriori alle famiglie ed agli studenti oltre che al personale scolastico».