Regionali, Santoro (M5S) denuncia le «barbarie delle affissioni selvagge»

Domenico Santoro (M5S)

«La barbarie delle affissioni selvagge. Come ogni campagna elettorale, molti candidati occupano impunemente gli spazi elettorali anche delle altre liste. Chiediamo a coloro che hanno realizzato questa barbarie di togliere subito i manifesti e posizionarli nel loro posto assegnato (uno per lista). Chiediamo, inoltre, a chi deve controllare di oscurare immediatamente tutte le affissioni selvagge. Noi inseriremo i nostri manifesti solo nel numero 18. Chi invoca la legalità non può arrivare in consiglio regionale avendo calpestato la legalità». È quanto denuncia Domenico Santoro, candidato alle prossime elezioni regionali per il Movimento 5 Stelle.