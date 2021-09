Regionali, stasera Oliverio sulla (s)comoda poltrona di Perfidia

“Rambo e gli altri” è il titolo scelto per la quinta puntata della nuova edizione di Perfidia, trasmissione curata e condotta da Antonella Grippo, che andrà in onda questa sera, venerdì 17 settembre, alle 23 su LaC Tv (canale 19) e in streaming sul sito web del network. Quello che andrà in onda sarà un altro appassionante duello a suon di contributi video, schede biografiche non autorizzate vergate direttamente dalla conduttrice, e della satira graffiante di Enzo Filia. Ospite in studio il candidato alla presidenza Mario Oliverio che, al termine di un estenuante tentativo di mettere insieme le tre diverse anime del centrosinistra, ha finito per correre in solitaria verso il voto del 3 e 4 ottobre prossimi.