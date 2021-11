Il Comitato “Pro Dinami” chiede al presidente Solano lumi sulla strada provinciale 10

«I componenti del comitato civico “Pro Dinami” si sono riuniti per discutere sulla problematica della strada provinciale 10 che oramai da vari anni presenta in alcuni tratti criticità di transito a causa di smottamenti della carreggiata e in altri tratti risulta addirittura chiusa al traffico, con la conseguente preclusione di accesso all’Autostrada del Mediterraneo». Questo l’attacco di una lettera aperta che i componenti del Comitato ha inteso indirizzare al presidente della Provincia di Vibio valentia Salvatore Solano. [Continua in basso]

«Di tale situazione – si legge nella missiva – lei era già stato messo al corrente in un’incontro presso la sede della Provincia e nel quale aveva mostrato di avere a cuore la soluzione dei problemi sottoposti alla sua attenzione. Bisogna darle atto che nel bilancio per triennio 2020-2022 per la strada provinciale 10 tratto Autostrada A2- Dinami sono stati postati 300.000 euro. Da allora, il Comitato ha inoltrato due richieste di informativa sullo stato dell’iter procedurale. Ci pare utile soffermarci sulle sue risposte. Prima risposta del mese di novembre 2020: “Si sta procedendo alle procedure di gara per i lavori ma se abbiamo fatto qualche ritardo è imputabile ad una serie d’imprevisti…mi dispiace ma tutto sarà fatto il prima possibile”. Seconda risposta del mese di febbraio 2021: “La strada Dinami-Mileto è in fase di progettazione. Giugno iniziano i lavori”».

Il Comitato, continuando ad essere fiducioso, «è tenuto a mantenere una severa vigilanza affinché le promesse siano mantenute. A tale scopo, con la presente intende chiederle di dargli, nella massima trasparenza, le dovute informazioni circa i ritardi dell’iter procedurale per la realizzazione della strada AutostradaA2-Dinami. Crediamo, pertanto, che, per opportuni chiarimenti, possa essere utile un incontro presso la sede della Provincia».