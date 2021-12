Sant’Onofrio, l’attacco della minoranza: «Provvedimenti illegittimi, andremo alla Corte dei Conti»

«Alla nuova amministrazione di Sant’Onofrio diciamo: Fermatevi, di questo passo chi di competenza dovrà intervenire con risolutezza. Il gruppo consiliare Tre Spighe si era ripromesso di attendere i primi cento giorni di amministrazione prima di giudicare sulle cose fatte o non fatte. Ebbene, non possiamo attendere la scadenza per denunciare alla popolazione la cattiva gestione di questi primi tre mesi». È quanto denunciano in una nota i consiglieri di opposizione del Comune di Sant’Onofrio. [Continua in basso]

«Provvedimenti illegittimi»

A finire nel mirino del gruppo Tre spighe, in particolare, provvedimenti che «non quadrano per tempestività e motivazioni», alcuni dei quali addirittura ritenuti «palesemente illegittimi e lesivi di impegni assunti che non possono essere cancellati per i capricci di un sindaco che si crede di essere il “padrone” che può fare ciò che vuole». «Questa condotta amministrativa – proseguono – porterà contenziosi che peseranno sul bilancio comunale e in diversi casi si profila chiaramente un danno erariale. Nel rispetto del ruolo che abbiamo nei confronti di tutti i cittadini non staremo inermi ma esporremo le nostre valutazioni agli organi competenti, firmandoci e non con lettere anonime».

La revoca della concessione dei locali ad associazioni di volontariato

Il riferimento è a due delibere di giunta con le quali «il sindaco dà indirizzo al responsabile competente di annullare le convenzioni in essere con altrettante associazioni di volontari operanti nel comune. In altri termini chiede di cacciare dai locali che sono stati assegnati con regolare avviso pubblico e per i quali è vigente una regolare convenzione sottoscritta che ne regola i rapporti. E la motivazione che viene utilizzata da sindaco non riguarda possibili inadempienze o mancanza del rispetto della convenzione, bensì che è cambiato l’interesse pubblico. Nemmeno il proprietario di un bene può cacciare chi ha un regolare contratto di comodato su quel bene quando gli pare perché gli sono venuti altri interessi. Il sindaco dovrebbe sapere che è tenuto al rispetto dell’interesse pubblico, da non confondere con l’interesse suo o di qualcuno vicino a lui. Vogliamo ricordare che la precedente amministrazione ha sempre sostenuto le associazioni senza mai porre ostacoli o tanto meno pensare di annullare una convenzione in essere, anche quando ce ne sarebbero stati i motivi». [Continua in basso]

«Ci rivolgeremo alla Corte dei Conti»

«Chi ha ruoli di responsabilità – aggiungono gli esponenti di Tre spighe – dovrebbe ricordare che anche il solo avvio della revoca di provvedimenti in essere senza un valido motivo, crea un conflitto che sfocia in un danno erariale: per difendersi da un’ingiustizia chiunque si procura l’assistenza di un legale e quando il Comune perde le spese legali gli vengono addebitate. Poiché riteniamo che l’amministrazione stia commettendo un chiaro abuso porteremo tutto a conoscenza della Procura della Corte dei Conti di modo che, come riteniamo, le spese vengano pagate da chi ha sbagliato e non dai cittadini di Sant’Onofrio con fondi di bilancio. Riteniamo che la questione sarà attenzionata dalle autorità competenti al pari di altri provvedimenti che sono stati recentemente licenziati dalla giunta e prontamente eseguiti dai responsabili comunali. Quando si commettono delle irregolarità e delle illegittimità si diventa complici di chi vuole imporre il proprio volere per eliminare gli avversari o i ritenuti tali».

«Impegnatevi per il bene pubblico»

«Invece di occupare il tempo e le risorse per cercare di cacciare le associazioni di volontariato (facendo una brutta figura per non dire altro il giorno delle vaccinazioni) o per spendere soldi pubblici per puro narcisismo (per esempio per le luminarie di Natale che invece di utilizzare quelle in possesso del Comune è stato dato incarico ad una ditta esterna) – attacca l’opposizione -, impegnatevi per il bene pubblico. Ci chiediamo: che fine ha fatto il nuovo scuolabus già ordinato a settembre? Che fine hanno fatto i lavori per il parco giochi per bambini che era stato definito a settembre? Che fine hanno fatto le risorse per i buoni spesa che dovevano essere attivati per sostenere le famiglie in stato di bisogno? Quando inizieranno i lavori già appaltati prima delle elezioni con il rischio in alcuni casi di perdere i finanziamenti? Che fine ha fatto il servizio di trasporto dei disabili in convenzione con la Provincia di Vibo Valentia?

In meno di cento giorni la nuova amministrazione è stata capace di dare il peggio di sé. Fermatevi».



