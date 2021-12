Comune di Vibo, la minoranza: «Si porti in aula la bocciatura del Piano di riequilibrio»

«Convocare con urgenza un consiglio comunale straordinario per discutere in aperto confronto nel merito e in contraddittorio, della deliberazione numero 132/2021 con cui la Corte dei Conti-Sezione regionale controllo per la Calabria addiviene alla non approvazione del Piano di riequilibrio finanziario e delle successive azioni da intraprendere». È quanto hanno chiesto di fare undici consiglieri di opposizione al Comune di Vibo Valentia – Laura Pugliese, Lorenza Scrugli, Stefano Luciano, Stefano Soriano, Loredana Pilegi, Pietro Comito, Elisa Fatelli, Marco Miceli, Giuseppe Policaro, Domenico Santoro, Silvio Pisani – al presidente del civico consesso del capoluogo Rino Putrino. [Continua in basso]

«L’opposizione – si legge in un breve comunicato delle forze di minoranza a Palazzo Luigi Razza – ha ritenuto doveroso chiedere la predetta convocazione nella piena convinzione e consapevolezza che la questione economico-finanziaria dell’Ente debba essere incanalata nei processi istituzionali e affrontata e discussa nelle opportune sedi istituzionali e non ridursi ad un monologo di sindaco e assessore, a mezzo di una seppur legittima conferenza stampa, privo di un fondamentale e civile confronto in aula nel merito della questione e di qualsiasi contraddittorio. Peraltro, la necessità dell’odierna richiesta di convocazione è resa ancora più necessaria dal fatto che nonostante una precisa richiesta di accesso agli atti tesa a conoscere la data di acquisizione della delibera 132/2021, ad oggi non ha sortito alcun effetto», chiude il comunicato dell’opposizione.