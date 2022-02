Vibo, rimodulazione Piano di riequilibrio. Il sindaco: «Si apre un nuovo capitolo»

«Vivo apprezzamento per l’atteggiamento responsabile del consiglio comunale che con una maggioranza bulgara ha espresso il voto favorevole alla proposta di presentazione di un nuovo Piano di riequilibrio finanziario a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2022».



Lo afferma in una nota il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, a seguito dell'approvazione ieri pomeriggio in aula del documento contabile che adesso potrà, dunque, essere rielaborato e ripresentato alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno per evitare un ulteriore dissesto. Il capo dell'amministrazione sottolinea che «si apre così un nuovo capitolo nella complessa vicenda finanziaria dell'ente e che da oltre due anni vede impegnata l'attuale amministrazione in una difficile azione di risanamento che ha già dato i suoi frutti: contributo ministeriale di 12 milioni di euro; partecipazione al riparto di un nuovo contributo in corso di determinazione; consistente ricostituzione dei fondi vincolati; attività di accertamento evasione tributaria. Si tratta di un'azione amministrativa che proseguirà con maggiore intensità nei prossimi mesi».

Avviandosi alla conclusione, il primo cittadino non manca di «stigmatizzare la posizione del gruppo consiliare del Partito democratico unico ad aver votato contro. Ancora una volta emerge la posizione irresponsabile di chi nelle sue fila annovera la presenza di chi in passato ha avuto magna pars nella gestione delle risorse e delle casse comunali. Tra l’altro la norma era frutto di un emendamento del responsabile enti locali del Pd nazionale, quello stesso – conclude Maria Limardo – che è stato clamorosamente smentito dai locali consiglieri che, presi dalla foga dell’opposizione, non si sono resi conto del gravissimo svarione politico».