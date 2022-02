Frana a San Calogero, Loizzo (Lega): «Investire su contrasto al dissesto idrogeologico»

Per il consigliere regionale è importante intervenire tempestivamente nel comune vibonese e cogliere l'occasione per stilare un piano e affrontare definitivamente la situazione in tutta la Calabria

Dopo che gli esponenti vibonesi della Lega hanno auspicato un interessamento diretto del governatore Roberto Occhiuto alla frana di San Calogero, sulla questione si registra anche un intervento del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Simona Loizzo.

«È importante intervenire tempestivamente sulla frana che ha interessato il comune di San Calogero e cogliere l’occasione per un lavoro sul dissesto idrogeologico calabrese», scrive in una nota, ricordando che sono diverse le famiglie evacuate «a conferma della gravità della situazione». [Continua in basso]

«Sono certa che la Regione sarà in prima fila – prosegue Loizzo – per venire incontro alle esigenze della comunità vibonese. Bisogna recuperare, anche attraverso il Pnrr, anni di ritardi sul contrasto al dissesto idrogeologico che riguarda gran parte della regione. La Calabria – conclude Loizzo – ha bisogno di un piano strategico efficace che affronti definitivamente la situazione».