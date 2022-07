Dalla viabilità agli affidamenti diretti, a San Calogero la minoranza accusa: «Gestione scellerata del Comune»

Diversi i punti contestati al sindaco Maruca e ai suoi dal gruppo "Insieme per crescere", che sottolinea: «Non sono sterili polemiche, in ballo un paese ormai tagliato fuori da circuiti relazionali e commerciali»

Sale la tensione a San Calogero dove la minoranza consiliare a più riprese ha contestato l’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Maruca, al timone dal settembre 2020. Dalla questione viabilità, aggravata dalla frana del fosso Scalone, ai fondi perduti e passando per gli affidamenti diretti, sono diversi i punti su cui si sono concentrati il capogruppo di opposizione Antonio Calabria e i suoi – Sandro Varone, Domiziano Ventrici e Carmelo Talladira. [Continua in basso]

La frana di fosso Scalone e la viabilità

La frana a San Calogero

Non solo la «cattiva gestione» delle sedute consiliari da parte del presidente del consiglio Paglianiti e la perdita di un finanziamento per la “strada Saggio”, giusto Decreto nr. 3041 del 22/03/2022 della Regione Calabria, «il cui progetto è stato dichiarato inammissibile per la mancanza della delibera di approvazione della Giunta e per la mancata nomina del Rup». La minoranza contesta fortemente anche la gestione della viabilità: a pesare è la frana all’altezza del fosso Scalone, che dopo gli ultimi movimenti del febbraio scorso ha inciso sull’isolamento del paese; ma pure le cattive condizioni della strada provinciale verso Rombiolo. Il risultato, secondo il gruppo di opposizione “Insieme per crescere”, è «un paese tagliato fuori dai circuiti relazionali e commerciali, con buona pace dei cittadini che da due anni attendono fiduciosi delle soluzioni».

Ciò non toglie che vi siano stati anche dei punti su cui vi è stato consenso, come la convenzione “per la presentazione di progetti di rigenerazione urbana con interventi di cui alla Legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 534-542” che in Consiglio ha ottenuto voto unanime.

La convenzione tra la Protezione civile ed il Comune

E sulla vicenda del fosso Scalone, la minoranza sottolinea: «L’amministrazione uscente, di cui Calabria faceva parte, aveva reperito un finanziamento regionale di 650 mila euro con apposita convenzione del 2 settembre 2020, ovvero pochi giorni prima delle ultime elezioni, sottoscritta dal dottore Fortunato Varone per la Protezione Civile e dall’ex sindaco Brosio. La convenzione all’art. 3 co. 6, recitava l’impegno del comune “a utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente -ed a pena della sua revoca – per la realizzazione dell’intervento indicato nel Piano degli interventi di cui alla art. 2 comma 1 della L. n. 145/2018 ed in particola nell’art. 3 della presente convenzione”, ovvero fosso Scalone. L’intervento progettato, finanziato e appaltato prevedeva quindi la costruzione di briglie a fondo valle allo scopo di bloccare il piede di frana e il ripristino del vecchio tracciato della strada provinciale, allora franato solo di pochi metri». [Continua in basso]