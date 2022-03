Pd Calabria, Nicola Irto annuncia i congressi nei piccoli comuni: ecco le date

di Antonio Clausi



Da Cosenza, dove ha partecipato ad un incontro allargato a tutte le anime del centrosinistra in vista delle elezioni provinciali, il segretario regionale del Pd Nicola Irto ha annunciato le date dei congressi dei circoli nei comuni con meno di 15mila abitanti. «Si terranno dal 28 marzo al 10 aprile in tutta la regione – ha detto ai microfoni di LaC News 24 -. È una notizia che andrebbe valorizzata perché l’attività congressuale continua, sebbene quello provinciale di Cosenza sia sospeso».



Il riferimento è al lavoro della Commissione di garanzia nazionale che, per la federazione bruzia, sta vagliando la posizione di Antonio Tursi, leader del movimento politico culturale “Controcorrente”. In un ricorso presentato contro di lui gli si imputa di non aver assecondato la linea dei democrat in occasione delle ultime amministrative di Palazzo dei Bruzi. Lunedì dovrebbero arrivare novità, che riguarderanno inevitabilmente anche la sua sfidante: il sub-commissario Maria Locanto.



«Il quadro resta positivo – ha aggiunto il segretario -. Quattro congressi provinciali sono già conclusi così come quelli delle città. Il percorso per uscire dal commissariamento prosegue quindi senza sosta». Dopo aver ribadito il pieno supporto a Ferdinando Nociti nella corsa alla poltrona di presidente della Provincia di Cosenza. Irto dà uno sguardo a quanto accade a Catanzaro. «Ieri abbiamo dato un forte orientamento affidato a Nicola Fiorita il compito di costruire un campo largo, quello che Enrico Letta chiede in tutta Italia. Il gruppo dirigente del capoluogo – chiude – si è rimboccato le maniche e sta giocando una partita importante per trasformare il Pd nel primo partito della città».