Nesci incontra gli studenti di Nicotera, «per sensibilizzarli al dibattito politico»

Questa mattina a Nicotera, la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci ha incontrato gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo ‘Antonio Pagano’: un incontro per dialogare con i ragazzi e le ragazze su varie tematiche e soprattutto per rispondere alle tante domande sulle attività che vengono svolte quotidianamente all’interno delle Istituzioni. «Educare e rendere partecipi i giovani alla vita politica e sociale del Paese- ha affermato la sottosegretaria- sono elementi di fondamentale importanza perché mettono in evidenza il problema dell’integrazione dell’individuo all’interno della società. E’ importante sensibilizzare i giovani al dibattito politico e incoraggiarli – ha proseguito – a prendervi parte affinché non perdano di vista questioni che in un futuro prossimo riguarderanno da molto vicino la loro stessa vita. Da parte nostra – ha concluso Dalila Nesci – abbiamo il dovere di lavorare per creare nuovi processi di cambiamento per il bene della comunità ed impegnarci per lasciare in eredità alle nuove generazioni un mondo degno di essere vissuto».