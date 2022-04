Vibo: la Lega promuove la nuova campagna di tesseramento per l’anno 2022

Con un gazebo allestito a Vibo Valentia, sul centrale corso Vittorio Emanuele III, la Lega è scesa di nuovo in campo per promuovere la campagna di tesseramento per l’anno 2022. Oltre che per promuovere le iscrizioni, il gazebo è stato un momento per illustrare le attività che la Lega sta svolgendo a livello nazionale, alla Regione Calabria e in provincia di Vibo Valentia, e soprattutto quale punto di ascolto delle problematiche dei cittadini e di confronto. «Siamo sempre attenti e pronti ad accogliere le istanze e le problematiche provenienti dal territorio e a portarle avanti nelle sedi istituzionali», ha sottolineato il coordinatore provinciale Michele Pagano.



Alla postazione era presente il senatore Fausto De Angelis, che ha avuto modo di confrontarsi direttamente con i cittadini: «Per noi è importante il tesseramento, ma anche ascoltare quello che i cittadini hanno da dire. I problemi non mancano ed è nostro dovere capire se e come è possibile risolverli. Siamo qui per questo, per strada, e lo saremo sempre. Nei palazzi della politica deve arrivare la voce della gente e noi siamo pronti come Lega Vibonese a fare da megafono». Presenti al gazebo anche il responsabile del tesseramento Roberto La Gamba, il dirigente provinciale Francesco Muzzopappa, il referente cittadino Mino De Pinto e il referente di Briatico, Raffaele Riga, oltre a diversi militanti.