Trasversale delle Serre, sindaci soddisfatti per i passi in avanti sul lotto Vazzano-Vallelonga

Soddisfazione per i passi in avanti fatti per la realizzazione del lotto Vazzano-Vallelonga della Trasversale delle Serre è stata espressa dai sindaci dei comuni di Brognaturo (Rossana Tassone), Spadola (Cosimo Damiano Piromalli), Simbario (Ovidio Romano), Serra San Bruno (Alfredo Barillari), San Nicola da Crissa (Giuseppe Condello), Vallelonga (Abdon Servello), Vazzano (Vincenzo Massa), Mongiana (Francesco Angiletta), Nardodipace (Antonio Demasi) e Fabrizia (Francesco Fazio). [Continua in basso]

«I continui concreti segnali della volontà di completare la Trasversale delle Serre e, soprattutto, la notizia della chiusura della Conferenza dei servizi del lotto Vazzano-Vallelonga, insieme alla formalizzazione della specifica intesa tra il commissario straordinario e il presidente della Regione, ci rende sempre più convinti che l’obiettivo finale non è poi troppo lontano», scrivono i primi cittadini in una nota congiunta.

«Siamo anche consapevoli – aggiungono -, perché lo viviamo ogni giorno sulla nostra pelle di amministratori, degli ostacoli legati agli eccessivi aumenti dei costi dei materiali che, di fatto, hanno paralizzato l’intero comparto delle costruzioni. Ma siamo altrettanto certi che con la determinazione e l’impegno dimostrati anche tutto questo sarà superato. Rinnoviamo tutto il nostro supporto alle azioni congiunte del commissario e delle istituzioni regionali, con l’auspicio – concludono i sindaci – di poter definire un incontro di approfondimento con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera».

