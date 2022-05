Fusione dei Comuni, Nicotera spinge e Limbadi apre al confronto ma per Joppolo è no

Si è ormai innescato il dibattito sulla fusione dei Comuni di Nicotera, Limbadi e Joppolo. Dopo che il primo cittadino nicoterese Giuseppe Marasco ha rilanciato la proposta di unire i tre centri, fra la popolazione iniziano a delinearsi i favorevoli e i contrari. Sulla bilancia, da una parte i potenziali vantaggi derivanti dall’accorpamento dei servizi e dall’altra il mantenimento di identità e territorialità. Dopo l’amo gettato da Marasco, interpellati, anche i sindaci di Limbadi e Joppolo – Pantaleone Mercuri e Giuseppe Dato – hanno espresso quella che è la loro posizione in merito. [Continua in basso]

Mercuri: «Sì al dibattito»

Il Municipio di Limbadi

«È un’idea ancora in embrione. E al di là del mio parere, è importante cosa ne pensa la gente. Dunque ben venga il dibattito: cittadini, partiti e associazioni ne discutano prima di portare la questione in Consiglio comunale e quindi di attivare l’iter». Lo afferma il sindaco di Limbadi, Pantaleone Mercuri, secondo cui prima di ogni cosa serve «guardarsi intorno» e quindi capire la volontà del «popolo sovrano» (cui spetta l’ultima parola in caso di fusione, tramite referendum) ma anche se ci saranno effettivamente dei vantaggi per la comunità limbadese: «In quel caso saremo aperti. Se può essere una via per migliorare la vita dei nostri paese, ben venga».

Vantaggi che sembrano allettare Mercuri: «Avremmo più di diecimila abitanti, contributi da parte dello Stato, i servizi in generale ne trarrebbero beneficio. Saremmo coinvolti in prima persona nel turismo, dato che non abbiamo uno sbocco sul mare e facciamo parte delle “retrovie”». E sulla questione campanilismo, che potrebbe frenare tutto sul nascere, è lapidario: «È una sciocchezza, va superato, non può essere un ostacolo se c’è la reale possibilità di dare un impulso ai nostri territori». Il sindaco di Limbadi si augura che siano soprattutto i giovani a prendere parte al dibattito e conclude: «Dobbiamo guardare al futuro. Si parla tanto di Europa e noi restiamo fermi al dualismo Limbadi-Nicotera o Limbadi-Joppolo? Non è possibile». [Continua in basso]