Tour elettorale di Salvini in Calabria: appuntamento anche a Vibo Marina

Il leader della Lega Matteo Salvini parteciperà ad alcune iniziative elettorali domenica e lunedì mattina in Calabria. Domenica, alle 11.30 alla Masseria Mazzei di Contrada Gelso a Corigliano Rossano incontrerà i giornalisti alla presenza dei candidati alle elezioni politiche e dei dirigenti della Lega. Nello stesso luogo, alle 14.00 avrà poi un incontro con i cittadini. Salvini si sposterà poi, nel pomeriggio, a Vibo Valentia, dove, alle 17.30, parteciperà ad un incontro pubblico al gazebo della Lega nell’area portuale in via Michele Bianchi.

Lunedì mattina, infine, alle 10, il leader della Lega parteciperà ad un incontro pubblico alla “Luna ribelle”, sul Lungomare Lido comunale Torrenervi di Reggio Calabria. Quindi, è prevista la partenza per la Sicilia.