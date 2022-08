Salvini a Vibo Marina fra slogan, selfie, proposte e “frecciate” agli avversari

Ha impiegato circa venti minuti per raggiungere la postazione allestita, continuamente fermato dai sostenitori desiderosi di immortalare in uno scatto la loro vicinanza al “capitano”. Entra nel vivo la campagna elettorale per le Politiche in programma per il prossimo 25 settembre ed i big nazionali iniziano a scendere lo Stivale alla ricerca di consensi. Nel suo tour elettorale calabrese, dopo la tappa a Corigliano-Rossano, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha organizzato un incontro con i cittadini al gazebo Lega sito nell’area portuale di Vibo Marina.



Salvini era accompagnato dal senatore vibonese Fausto De Angelis, presenti anche i candidati calabresi Furgiuele (deputato uscente della Lega), Minasi, Capponi, Saccomanno. [Continua in basso]

Si può riassumere in due stop e tre sì il programma esposto al pubblico presente (circa un centinaio di persone). Dopo aver attaccato la stampa, nazionale ed estera, che continua a presentare la Calabria come terra di mafia e dopo aver affermato di aver fatto, prima di arrivare a Vibo Marina, una breve fermata al santuario di Mirto-Crosia perché – a detta di Salvini – “va anche cercato l’aiuto divino”, il leader della Lega ha affrontato il tema dell’età pensionabile, affermando che il suo partito si impegnerà ad azzerare la Legge Fornero prevedendo 41 anni di contribuzione per andare in pensione. Il secondo stop è quello relativo al leit motiv del programma leghista: impedire sbarchi di clandestini “nel 2019, quando ero ministro dell’Interno – ha affermato – si sono registrati 11.000 sbarchi di immigrati sul suolo italiano durante tutto l’anno; nel solo mese di agosto del 2022 le persone arrivate via mare sulle coste italiane sono state 14.100”.

Illustrati poi i tre Sì: quello relativo alla riforma fiscale per la quale la Lega s’impegnerà ad appoggiare l’introduzione di una flat-tax al 15% non solo per le imprese ma estendendola anche a dipendenti e pensionati. Affrontando poi il problema della scuola, Salvini si è dichiarato contrario al numero chiuso per accedere alla facoltà di Medicina che andrebbe abolito, sul modello francese, aggiungendo inoltre che i libri di testo dovranno essere gratuiti per tutti i tipi di scuola fino agli istituti superiori.



Il modello francese è stato tirato in ballo anche per quanto riguarda gli aumenti delle bollette, che tanta apprensione stanno generando nei cittadini. A questo proposito il leader della Lega ha sottolineato che è intenzione del suo partito introdurre un limite agli aumenti nella misura del 4%, come appunto avviene nel paese d’Oltralpe. [Continua in basso]