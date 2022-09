Comune di Vibo, Azzurra Arena aderisce al Gruppo Misto e sosterrà il sindaco

«Ho deciso di aderire al gruppo Misto e di dare il mio sostegno politico all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo. Ho preso questa decisione perché sono convinta che, in un periodo storico contrassegnato da gravissime emergenze sanitarie, sociali ed economiche, ognuno debba fare la sua parte fino in fondo, rimboccandosi le maniche e senza indugiare in polemiche politiche inutili e totalmente inopportune. Visto il cambio di rotta del sindaco che ha accolto le mie richieste dimostrando, ove c’è stata necessità, capacità di autocritica, aggregazione, ma anche capacità di rinnovamento con la nomina dei nuovi assessori, non tecnici ma che hanno saputo sempre metterci la faccia, lascio l’opposizione dando tutto il mio contributo attivo alla maggioranza. Non posso esimermi da una collaborazione costruttiva affinché arrivino ai cittadini vibonesi risposte concrete atte a migliorare i problemi atavici del territorio quali sanità, viabilità, cultura, edilizia scolastica, aiuto alle piccole e medie imprese ecc. Insieme possiamo lavorare per iniziare a costruire il futuro di Vibo». Così la consigliera comunale di Vibo Valentia Azzurra Arena.