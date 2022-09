Vibo, messaggi di cordoglio per l’improvviso decesso del consigliere Iorfida

Diversi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore da parte delle forze politiche. Da dicembre era nella Struttura speciale dell'assessore regionale Rosario Varì nelle vesti di autista

Diversi i messaggi di cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Raffaele Iorfida, 58 anni, consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Vibo Valentia, nonché presidente della I commissione consiliare Affari generali. Il commercialista vibonese è deceduto questa mattina, mentre si trovava nella sede di Forza Italia. Da dicembre Raffaele Iorfida era stato inserito pure nella “Struttura speciale” dell’assessore regionale Rosario Varì nelle vesti di autista.

Al cordoglio del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e del sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, si aggiungono i messaggi dei rappresentanti di ogni forza politica.

De Nisi: «Una grave perdita»

«Una triste notizia, ci lascia un uomo che amava la politica ma anche un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita». Sono le prime dichiarazioni del consigliere regionale e coordinatore in Calabria di Italia al Centro Francesco De Nisi appena appreso della drammatica notizia della morte del consigliere comunale di Vibo Valentia Raffaele Iorfida. «Iorfida ha sempre fornito un grande contributo attivo al territorio – aggiunge De Nisi – difendendo gli ideali di democrazia e libertà. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti». Poi il conclusivo abbraccio ai familiari: «Sono vicino a loro in questo difficile momento di prova».

Lo Schiavo: «Dedito alla comunità»

«L’improvvisa e prematura morte di Raffaele Iorfida mi lascia sgomento e profondamente addolorato. Con Raffaele se ne va una persona di garbo e generosità non comuni e tutta la comunità vibonese perde un uomo profondamente dedito alla propria città, sempre animato dal desiderio di adoperarsi per il bene comune. Alla sua famiglia e alla sua comunità politica di appartenenza, giunga il mio più sentito cordoglio». Così il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo in riferimento all’improvvisa morte del consigliere comunale di Vibo Valentia Raffaele Iorfida, deceduto questa mattina.



LEGGI ANCHE: Regione Calabria: ecco i vibonesi nominati dall’assessore Varì nella sua Struttura e gli autisti

Articoli correlati