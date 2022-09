Parcheggi “selvaggi” davanti a scuola, “Uniti per Ricadi” al Comune: «Intervenire»

«Prima che accada l’irreparabile. Questa mattina davanti alle scuole di Ricadi abbiamo rischiato una tragedia. Purtroppo, complice la pioggia, all’entrata in contemporanea a scuola di tutte le classi, si crea lungo la provinciale un assembramento, con auto parcheggiate male, in doppia fila, e genitori e alunni nelle pozzanghere che tentano di entrare a scuola. Nel frattempo però il traffico scorre a velocità, col serio rischio di incidenti stradali». Lo scrive Pasquale Mobrici, capogruppo di “Uniti per Ricadi”, ai vertici dell’amministrazione comunale.



Per tali ragioni, la compagine di minoranza chiede al sindaco di «regolamentare il traffico e l’accesso a scuola sia all’entrata che all’uscita. In contemporanea chiediamo che finalmente venga realizzato l’accesso diretto al cortile del plesso scolastico direttamente dal parcheggio, in modo da spostare bambini e genitori dall’entrata sulla provinciale e mettere fine ai rischi connessi al traffico. Come gruppo di opposizione, come genitori e utenti della scuola, chiediamo – questa la richiesta finale – che si intervenga presto, con urgenza, prima che accada l’irreparabile».