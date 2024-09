A Ricadi un contributo da 50mila euro per la manutenzione delle strade e della pubblica illuminazione

Si tratta di un finanziamento statale finalizzato allo sviluppo territoriale e all'efficientamento energetico. La Giunta comunale ha approvato il progetto per gli interventi

La Giunta comunale di Ricadi guidata dal sindaco Nicola Tripodi ha recentemente approvato il progetto esecutivo per la manutenzione della pubblica illuminazione con efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del manto stradale. L’intervento, redatto dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, sarà realizzato grazie a un finanziamento di 50mila euro proveniente dai contributi statali previsti per i Comuni.

I lavori in progetto si allineano con le normative vigenti sullo sviluppo territoriale sostenibile e sull’efficienza energetica, ambiti prioritari nel bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2024. Responsabile unico del procedimento è stato poi nominato l’architetto Pietro Ferraro, per garantire un’adeguata gestione delle fasi esecutive e supervisionare l’intero iter dell’intervento affinché venga rispettata la tempistica di realizzazione.