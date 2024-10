Ricadi, il Comune solidale con le famiglie ucraine ospitate sul territorio: mensa gratuita a scuola per i rifugiati di guerra

La richiesta di esonero per 15 bambini di materna ed elementari è stata presentata all'Ente dal referente di zona del consolato generale del Paese Alesya Dzedzinska

La sede municipale di Ricadi

Il Comune di Ricadi ha deciso di offrire un supporto concreto ai bambini ucraini rifugiati di guerra, concedendo loro la mensa scolastica gratuita per tutto l’anno scolastico 2024-2025. La decisione è stata formalizzata oggi dopo la richiesta di esonero dal pagamento del ticket presentata dall’avvocato Alesya Dzedzinska, referente sul territorio del Consolato generale dell’Ucraina a Napoli, in nome e per conto dei genitori degli alunni ucraini temporaneamente presenti sul territorio comunale.

Un provvedimento di solidarietà e sostegno a coloro che hanno dovuto lasciare la propria patria a causa del conflitto ripreso nel febbraio del 2022. Sono 15 in totale i bambini ucraini che beneficeranno della misura, frequentanti l’Istituto comprensivo di Ricadi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. La determinazione prevede inoltre l’informazione del dirigente scolastico Francesco Fiumara e della ditta appaltatrice del Servizio di mensa, in modo da garantire l’attuazione immediata della misura.