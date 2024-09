Ricadi, ristrutturazione della mensa scolastica di Orsigliadi: approvato progetto da 374mila euro

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico per la ristrutturazione e l’ampliamento della mensa scolastica della frazione di Orsigliadi, al fine di potenziare l’offerta formativa della scuola, garantendo un servizio mensa adeguato e sicuro e contribuendo concretamente alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa per molte famiglie. Il progetto, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, prevede un investimento complessivo di circa 374mila euro, totalmente finanziato attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza destinato non solo alla costruzione di nuovi spazi, ma anche alla messa in sicurezza della mensa. Il quadro economico approvato include spese per lavori e sicurezza, pari a circa 272mila euro, a cui si aggiungono somme per la progettazione e la coordinazione dei lavori. È stata inoltre confermata la nomina del geometra Vincenzo Ferraro come Responsabile unico del progetto, a cui sono affidati i futuri atti gestionali per la realizzazione dell’intervento.