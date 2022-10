Nuovo ospedale di Vibo, più fondi per il Piano di sviluppo e coesione: sì della commissione

«Nella seduta della II Commissione consiliare della Regione Calabria ho votato favorevolmente alcuni utili provvedimenti auspicando inoltre che le risorse rimodulate in aumento (oltre 238 milioni di euro) del programma Pac 2014/20 vengano utilizzate attraverso il coinvolgimento del partenariato economico sociale e delle opposizioni. Naturalmente vedremo e soprattutto vigileremo». A parlare è il consigliere regionale vibonese del Partito democratico Raffaele Mammoliti che elenca alcuni degli atti licenziati dalla commissione regionale: «19 milioni di euro per il miglioramento della viabilità urbana a Catanzaro Lido, attività culturali, teatrali, istituzione e rafforzamento di una rete di assistenza pediatrica nella regione Calabria al fine di ridurre la migrazione sanitaria dei piccoli pazienti verso le altre regioni».



Quindi, la «rimodulazione della dotazione finanziaria di alcune Azioni dell’asse 8: promozione occupazione sostenibile e di qualità, dell’asse 10: inclusione sociale per favorire il sostegno ai nuclei familiari multiproblematici e/o alle persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazioni nonché alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico. Integrazione del Piano di sviluppo e coesione di 44.378.000 di euro da destinare ai nuovi ospedali di Vibo Valentia e della Sibaritide. Rimodulazione in aumento del Programma Pac per oltre 238 milioni di euro».