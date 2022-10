Comune di Vibo: Daffinà è il nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti

Antonino Daffinà, commercialista vibonese, ex assessore al Bilancio nell’amministrazione Sammarco e già commissario dell’Aterp, è il nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022/2025 al Comune di Vibo Valentia. L’elezione è avvenuta oggi a scrutinio segreto nel corso dei lavori del consiglio comunale. Al commercialista vibonese – esponente di Forza Italia e da sempre vicino all’attuale presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto – sono andati 21 voti su 22 votanti complessivi. In corsa per l’elezione del presidente vi erano anche altri dieci aspiranti. Eccoli: Guido Boccalone, Francesco De Bartolo, Maurizio Amantea, Enrico Mignolo, Giuseppe Crocitti, Francesco Consiglio, Antonio Pagano, Domenico D’Agostino, Michele Mercuri, Antonio Maria Niceforo (che attualmente ricopre tale ruolo). Antonino Daffinà, dunque, ritorna a Palazzo Luigi Razza ma con un ruolo certamente diverso. Ricordiamo inoltre che l’interessato nei mesi scorsi era tra i candidati per un posto in giunta nel corso della trattativa per il rimpasto di giunta portata avanti tra il sindaco Maria Limardo e la sua maggioranza.