Comune di Fabrizia, nominato il nuovo assessore dopo le dimissioni di Pasqualino

Dopo le dimissioni di Leonardo Andrea Pasqualino dalla carica di assessore al Comune di Fabrizia, il sindaco Francesco Fazio ha subito proceduto alla nomina di un nuovo componente della giunta, che si affiancherà a lui e all’altro assessore nonché vicesindaco Vincenzo Costa. Con proprio decreto, il primo cittadino ha attribuito la carica al consigliere comunale Enzo Iacopetta. Quest’ultimo è stato eletto lo scorso 12 giugno – con 139 preferenze -, nella lista “Liberi e giovani con Fabrizia” a sostegno di Fazio, unica in corsa. [Continua in basso]

Pasqualino ha deciso di lasciare il suo incarico in giunta per motivi strettamente politici, che ha spiegato in una missiva. Riferendosi ai suoi “compagni viaggio” ha detto: «La politica vi ha cambiati, vi ha assoggettati al potere, imbavagliati da qualcuno in schemi di logiche individuali, prosciugato il nostro entusiasmo e sterilizzando la voglia di fare squadra di fare gruppo. Per questi motivi – aveva scritto l’ex assessore – non condivido questo modo di operare sbagliato, non ritengo di avere la fiducia di chi mi deve rappresentare, di chi ci deve rappresentare. Non mi resta che rassegnare le mie dimissioni di assessore comunale, augurandovi ogni bene per il prosieguo del vostro operato».

