Rifacimento strade Vena e Triparni, la giunta Limardo approva il progetto

Nuovo intervento di risanamento del manto stradale nel territorio comunale di Vibo Valentia. Questa mattina la giunta guidata dal sindaco Maria Limardo ha deliberato l’approvazione del progetto di rifacimento delle strade di Vena e Triparni, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo. Il Comune ha impegnato circa 315mila euro appositamente per la rete viaria delle due frazioni, sia nelle vie principali di comunicazione che nel reticolo interno alle frazioni stesse. Si tratta di un intervento reso possibile grazie al finanziamento ottenuto a suo tempo per il Comune di Vibo dal già consigliere regionale Vito Pitaro, che ammontava a 400mila euro. Col progetto si potrà anche intervenire su un’altra strada di grande importanza, che è quella che conduce al PalaMaiata, sia in direzione di Vena che nel tratto proveniente dalla piscina comunale. [Continua in basso]

Gli interventi

«Questa amministrazione – afferma il sindaco Maria Limardo – sta investendo risorse ed energie per garantire a tutti i cittadini vibonesi le condizioni migliori su un tema di cruciale importanza come la viabilità. Questo progetto è la riprova dell’attenzione verso le frazioni che da parte nostra non è mai venuta meno, anzi». «Dopo l’approvazione del progetto sulla riqualificazione delle periferie di qualche settimana fa – aggiunge l’assessore Russo – interveniamo oggi con il rifacimento delle strade, un’opera particolarmente attesa dalla cittadinanza verso la quale il nostro impegno è costante». Nello specifico, gli interventi progettati prevedono la fresatura della parte superficiale, il nuovo manto stradale, la sistemazione di pozzetti e griglie, la sistemazione o rifacimento di cunette ed il rifacimento della segnaletica orizzontale e degli attraversamenti pedonali. Gli interventi riguardano via Campania, via Puglia, via Cimitero, via Scannapieco, via Roma, via Malacorona, via Levirisi, via Liguria, via Emilia, via Campania (Vena), via Pala Maiata e le traverse della provinciale per Triparni.

I temi della viabilità

In questi giorni, inoltre, sempre riguardo alle strade, verrà asfaltato l’intero tratto che conduce al cimitero del capoluogo, anche in vista delle ricorrenze dell’uno e due novembre. «In questi mesi, in particolare nell’ultimo anno, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia – conclude l’assessore Russo – ha provveduto a pianificare ed effettuare la bitumazione di numerose strade ed arterie viarie di primaria e secondaria importanza. Giusto per ricordare i tratti più visibili: via Dante Alighieri, via Lacquari, viale Matteotti, viale Kennedy, via Fortunato (tra il cantiere del nuovo ospedale e la scuola di Polizia), viale della Pace, via Sacerdote, viale Affaccio, un tratto di Moderata Durant, la strada che conduce agli istituti superiori Alberghiero-Geometri-Industriale che si trovava in condizioni disastrate. Ed ancora, via Roma a Longobardi, via Senatore Parodi a Vibo Marina. È bene ricordare inoltre che molte strade di Bivona e Vibo Marina si trovano oggi in condizioni precarie per via dei lavori di metanizzazione che interessano le due frazioni, al termine dei quali le condizioni del manto stradale verranno ripristinate ed anzi migliorate».

