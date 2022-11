Vibo e frazioni, approvati quattro progetti per opere pubbliche e di messa in sicurezza del territorio

Il Ministero dell’Interno

La giunta comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Maria Limardo, ha approvato quattro distinti progetti di messa in sicurezza del territorio in diverse zone. Si tratta di interventi di fondamentale importanza sia per la tutela della pubblica incolumità che per il miglioramento della qualità delle opere e quindi della qualità della vita delle comunità interessate. Le somme sono state rese disponibili con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia, del 23 febbraio 2021, sulla base della legge 145 del 30 dicembre 2018. Per i progetti in questione, l’importo totale è di quasi 3 milioni di euro.

Il sindaco Limardo ha posto l'accento sull'azione politica dell'amministrazione, che "va nella direzione della tutela dei diritti di tutti i cittadini", rimarcando la grande attenzione che "l'esecutivo pone nei riguardi delle frazioni, da sempre tenute in massima considerazione come è doveroso che sia".

Giovanni Russo

L’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo si è quindi detto “estremamente soddisfatto del lavoro che oggi giunge ad un punto di svolta, dato che a breve verranno avviate le gare per gli affidamenti, ma che parte da lontano. Da un lato – ha spiegato l’assessore – ci siamo ritrovati a dover fronteggiare un’emergenza, come nel caso della frana sulla strada di collegamento con la frazione San Pietro; dall’altro, parallelamente, abbiamo pianificato e programmato interventi che i cittadini legittimamente chiedevano da tempo, come nel caso di Piscopio. Purtroppo spesso i tempi tecnici per effettuare i lavori risentono delle lungaggini necessarie ad ottenere tutti i permessi, ma il Comune ha lavorato sodo per non lasciare nulla al caso data l’enorme importanza delle opere in questione”.

I progetti approvati

La giunta ha deliberato dunque l’approvazione di quattro distinti progetti: ripristino e consolidamento mediante regimentazione idraulica della frazione Piscopio; messa in sicurezza del costone franato e rifacimento strada di collegamento con la frazione San Pietro; messa in sicurezza di un tratto di versamento antistante il percorso della littorina; consolidamento di due viadotti cittadini siti in via Santa Maria dell’Imperio (ponte Spogliatore) e viale Affaccio.