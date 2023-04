Elezioni comunali a Dinami, tre i candidati a sindaco: ecco le liste

Ancora in campo il primo cittadino uscente Gregorio Ciccone. Gli aspiranti consiglieri sono in totale trenta

Per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio a Dinami sono tre le liste in campo. In cerca di riconferma il sindaco uscente Gregorio Ciccone. A contendersi la poltrona di primo cittadino saranno anche Antonino Di Bella e Carmelo Callà. Trenta in tutto i candidati alla carica di consigliere comunale, dieci per ogni lista.

A sostegno dell’attuale primo cittadino Ciccone, la lista “Le ali della libertà” con questi candidati a consiglieri: Giuseppe Calogero, Rosa Emanuela Campagna, Giuseppe Cavallaro, Pietro Ciccone, Salvatore Di Masi, Roberto Fidale, Nicodemo La Rosa, Antonio Manno, Ninuzzo Panaia, Joseph Rizzo.



La lista “Dinami nel cuore” capitanata da Di Bella vede candidati al Consiglio comunale: Antonino Greco, Gessica Cavallaro, Rosario Galatà, Antonio Campagna, Sebastiano Gargano, Francesca Tassone, Vanessa Nicolaci, Giovanni Grupico, Domenico Montorro, Giovanni Urzia.



Infine, la lista che sostiene Carmelo Callà denominata “Liberamente” con candidati al Consiglio comunale: Pietro Cavallaro, Daniela Demasi, Saverio Dimasi, Maria Caterina Margiotta, Angelina Antonietta Martino, Francesca Panucci, Giuseppe Pigafetta, Saverio Principato, Antonino Rachele, Vito Zappone.

