Vibo, chiusura di via Roma a Longobardi, Lo Schiavo: «Rimandare i lavori a dopo l’estate»

Antonio Lo Schiavo

«Apprendo con stupore e incredulità della chiusura in entrambi i sensi di circolazione di via Roma, nella frazione Longobardi di Vibo Valentia, principale arteria di collegamento tra la città capoluogo

e le frazioni marine, per l’avvio di un cantiere per la realizzazione di opere complementari a monte

dell’abitato». Lo afferma in un comunicato il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo

misto – Liberamente progressisti. «Ciò che mi sorprende è la scelta del periodo dell’intervento che coincide con la stagione estiva, essendo i tempi dei lavori stimati in circa 120 giorni a partire da oggi. Ciò dimostra una scarsa attenzione, da parte dell’Amministrazione comunale di Vibo Valentia, rispetto alle necessità e alle aspettative del territorio che in piena stagione estiva si vede sottrarre una fondamentale via di collegamento. E rischia di compromettere ulteriormente la già fragile economia dei centri interessati che vengono profondamente penalizzati da questa decisione. Mi auguro ci siano ancora i margini per rimandare l’intervento a dopo l’estate o per individuare modalità di transito che non comportino la totale chiusura del traffico, come ad esempio un doppio senso di circolazione con semaforo. Mi auguro, ancora, che il sindaco Limardo possa rivedere tale scelta a tutela dei cittadini delle frazioni interessate, salvaguardandone gli interessi pur garantendo la necessaria opera di ammodernamento della rete viaria».

