Vibo, convocato il Consiglio comunale: ecco i punti all’ordine del giorno

Il prossimo Consiglio comunale di Vibo – in seduta pubblica – convocato dal presidente Rino Putrino, è previsto per il 2 luglio alle ore 8:30, e in eventuale seconda convocazione per il 4 luglio alle ore 9:30, all’interno della sala del Consiglio del Palazzo Municipale. Dieci i punti all’ordine del giorno. Nello specifico si tratta delle seguenti proposte di deliberazione del Consiglio: Approvazione Piano Emergenza comunale aggiornato; verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi a residenza, ad attività produttive e terziarie; adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2025 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2023; piano di alienazione e valorizzazioni immobiliari; documento unico di programmazione (Dup); adozione schemi programma biennale di beni e servizi 2023/2024; approvazione bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025; assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023; riconoscimento debiti fuori bilancio e un ordine urgente relativo a “Pulizia marciapiedi e asfalto lavori agenzie private”, presentato dai consiglieri comunali del M5S Santoro Domenico e Pisani Silvio.

