Zambrone, clima “rovente” tra maggioranza e opposizione anche sui lavori pubblici

Corrado L’Andolina

Non si placa il “botta e risposta” tra opposizione e maggioranza a Zambrone. Ancora una volta il gruppo di maggioranza “Identità e futuro per Zambrone” interviene per replicare, specie sui lavori pubblici, e smentire totalmente il fatto che i cantieri delle opere in corso di realizzazione siano fermi. «Per l’opposizione le donne e gli uomini che la pensano diversamente da loro sono “motore scadente” od “olio di pessima qualità”. Raffinatezza allo stato puro! Un linguaggio – puntualizza il gruppo Identità e futuro per Zambrone – rivelatore del modo d’essere, della sensibilità e dell’educazione. Offese gratuite, denigratorie e inadeguate per chi ricopre un ruolo istituzionale. Nel merito, è sufficiente dare contezza di qualche episodio che di per sé è indicativo dell’insieme. A dire dell’opposizione – sottolineato il gruppo di maggioranza -, un consigliere di maggioranza avrebbe posto il veto sulla ristrutturazione del sagrato della chiesa di Daffinà. Peccato che l’affidamento dei lavori sia stato già perfezionato da tempo e i lavori inizieranno a breve». Pozzi demoliti e ricostruiti: «A San Giovanni? Ma quando mai! Demoliti, nessuno. Costruito sì, uno e forse è proprio questo che genera insofferenza. C’è chi vorrebbe demolire e auspica disagi per poi strumentalizzare la protesta e chi costruisce e porta avanti una sana idea di progresso». Sui presunti cantieri fermi poi incalza: «Nessuno. Proroghe sui lavori in corso? Tutte adeguatamente verificate dall’Ufficio tecnico e dovute ad imprevisti, esigenze tecniche o burocratiche. Dettagli, per l’opposizione». E ancora: «Proposte avversarie, dopo quasi due anni di mandato, in realtà, zero. Una proposta, infatti, indica un percorso amministrativo e, soprattutto, fonti di finanziamento. Dettagli trascurabili per la minoranza che si limita a un elenco di buone intenzioni e niente di più. Concretezza, nulla».

