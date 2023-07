Annessione contrade di Francavilla e Polia a Filadelfia, dibattito pubblico

Mercoledì 12 luglio si terrà un dibattito pubblico riguardante la ridefinizione dei confini del comune di Filadelfia a discapito di Polia e Francavilla Angitola. Il dibattito è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Polia in collaborazione con quella di Francavilla Angitola e si terrà in Piazza Piano Bosco alle 19. La questione sta tenendo banco da quando il consigliere regionale Francesco De Nisi, alcune settimane fa, unitamente al collega Giuseppe Graziano, ha presentato una proposta di legge che, appunto, contiene un allargamento dei confini di Filadelfia. In particolare riguarda contrada “Fria” di Francavilla Angitola e “Piano Bosco”, “Pantani” e “Fellà” di Polia che sono contigue a Filadelfia ma ricadenti negli altri due comuni. Il tutto è partito da una richiesta promossa dall’associazione “Ritorno a Filadelfia” costituita da cittadini residenti nelle località elencate. Sanità, mobilità e tutti i servizi essenziali al centro delle richieste delle persone che già usufruiscono di queste prestazioni nel comune di Filadelfia. Molti hanno il medico di base lì e tante volte recarsi negli uffici comunali di Polia e Francavilla Angitola risulta complicato. I residenti di tali contrade – è scritto nel documento – hanno storicamente visto i loro «interessi individuali e collettivi, trovare diretta tutela nei servizi resi dal Cìomune di Filadelfia, sia per la conformità orografica del territorio, molto più vicino e collegato a quello di Filadelfia, e sia per ragioni affettive e di legame con i cittadini dello stesso comune, oltre che per ragioni sociali, culturali e religiose». Insomma, una proposta che sta alimentando diverse polemiche istituzionali e non solo.

