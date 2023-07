Comune di Vibo, incarichi di elevata qualificazione: per i sindacati violata la normativa

Domenico Scuglia

I segretari della funzione pubblica della Cgil e della Uil, rispettivamente Luciano Contartese e Bruno Ruberto, chiedono la sospensione immediata della determina dirigenziale dello scorso 12 luglio avente per oggetto l’approvazione dell’avviso per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione per i quali non sarebbero stati rispettati i criteri previsti dalla normativa. A parere dei sindacalisti ciò sarebbe avvenuto in modo arbitrario e in violazione della normativa in materia. La diffida dei segretari della Cgil e della Uil è indirizzata al segretario comunale Domenico Scuglia, ai componenti della delegazione trattante Adriana Teti, Claudia Santoro e Massimo Messina, al sindaco Maria Limardo e, per conoscenza, alla rappresentanza sindacale unitaria. Contartese e Ruberto ricordano che proprio in sede di incontro di delegazione trattante, nella seduta del 5 giugno 2023, la parte pubblica, in persona di Massimo Messina aveva dichiarato a verbale che “..che nella scheda di costituzione di parte stabile è stata aumentata la parte da destinare alle elevate qualificazioni, aumento dovuto per esigenze organizzative dell’ente”. Tale affermazione era stata subito eccepita dalle organizzazioni e dalla Rsu del Comune di Vibo, in quanto l’aumento da destinare alle elevate qualificazioni “risulterebbe arbitrario e in violazione dell’art. 79 ove risultasse superiore alla misura prevista dello 0,22% (comma 3), oltre ad infrangere, potenzialmente, il rispetto dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 75/2017”.

Adriana Teti

I sindacalisti, inoltre – evidenziato che la determina in questione, nell’ottica di lettura con quanto riportato a verbale di delegazione trattante del 5 giugno precedente, attesta un percorso che integra una possibile violazione della normativa in materia affermano: “Appare ultroneo evidenziare la discrasia sostanziale e la violazione alla Delibera di giunta del 7 aprile 2023 nell’approvazione dell’avviso per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione in argomento, approvato con la citata determina a firma del dirigente Scuglia, allorquando spetta ad ogni singolo dirigente dell’ente in indirizzo procedere alla nomina del titolare di elevata qualificazione, previa pubblicazione di specifico avviso esplorativo, finalizzato all’acquisizione della candidatura”. Sulla base di tale descrizione, dunque, i segretari provinciali di categoria dei due sindacati confederali diffidano le persone in indirizzo, ognuna per le proprie competenze e responsabilità, a definire la procedura avviata nonostante “i vizi formali rilevati e la violazione dell’impegno assunto in sede di delegazione trattante di aggiornare la trattativa” e chiedono quindi la sospensione immediata della determina oggetto del contendere e il consequenziale annullamento in autotutela; “al fine di creare un dialogo costruttivo e trasparente, con la finalità di contenere le conflittualità e prevenire ogni forma di illegittimità”, i sindacati chiedono “un incontro urgente con il segretario generale/presidente della delegazione trattante, con tutti i dirigenti alla la presenza del sindaco, possibilmente in data da concordare preventivamente anche per le vie brevi nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali”.

